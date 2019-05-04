20:01
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки

      Вєсті Кремля 109

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 травня – є теорія, що вся російська політика – це абсолютний фейк. Так і Володимира Путіна насправді не існує, а є лише картинка, в яку з 2000 року свято вірить російський народ. У Кувейті російські депутати попалися на підпільному продажі алкоголю, тому скоро росіяни можуть розповсюджувати консерви з яловичини в Індії.

      Також у випуску:

      Іграшка "ветеран" для дітей.

      Російська підводна розвідка. 

      "Гра престолів" по-російськи. 

      Як виховують російських дітей любити Путіна.

      blog_ava
      Вітер до 200 метрів за секунду та перші жертви: моторошні фото та відео циклону в Індії
      сьогодні
      3423
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      сьогодні , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 236
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      29513
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      588
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 3026
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2748
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова
      8 березня 2017 , 21:47
      Вєсті Кремля. Російські школи навчать дітей вживати горілку, лайфхаки від московського бомжа
       25 червня 2015 , 21:14
      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі
       22 березня , 16:43
      Вєсті Кремля. Слівкі. Замордоване поросятко. "Роскосмос" нижче плінтуса
       25 серпня 2018 , 18:53
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук