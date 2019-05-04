Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 травня – є теорія, що вся російська політика – це абсолютний фейк. Так і Володимира Путіна насправді не існує, а є лише картинка, в яку з 2000 року свято вірить російський народ. У Кувейті російські депутати попалися на підпільному продажі алкоголю, тому скоро росіяни можуть розповсюджувати консерви з яловичини в Індії.

Також у випуску: Іграшка "ветеран" для дітей. Російська підводна розвідка. "Гра престолів" по-російськи. Як виховують російських дітей любити Путіна.

Джерело: 24 канал