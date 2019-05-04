Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 травня – є теорія, що вся російська політика – це абсолютний фейк. Так і Володимира Путіна насправді не існує, а є лише картинка, в яку з 2000 року свято вірить російський народ. У Кувейті російські депутати попалися на підпільному продажі алкоголю, тому скоро росіяни можуть розповсюджувати консерви з яловичини в Індії.
Також у випуску:
Іграшка "ветеран" для дітей.
Російська підводна розвідка.
"Гра престолів" по-російськи.
Як виховують російських дітей любити Путіна.
Джерело: 24 канал
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