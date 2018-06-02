Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 02.06 — обраницею 45-ого президента США Дональда Трампа стала одна із європейських лідерок. І це зовсім не Ангела Меркель. І, тим більше, не Тереза Мей. А росіянка Володимира. У Росії зник Володимир Путін. На жаль, тільки бронзовий.
Також у випуску:
Скільки працівників загинуло під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу з футболу в Росії – у "Цифрі дня".
Суворий армійський реп.
Новий царський зодчий.
Навіщо мільйонеру Міхалкову трактор.
Синя армія Путіна.
Джерело: 24 канал
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