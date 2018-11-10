Вєсті Кремля. Слівкі. Російські шпигуни у світі. Росії дітей не треба
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 листопада – тільки всі забули про "Петрова" і "Баширова", так світ облетіла новина про російського шпигуна в Австрії. Російська чиновниця заявила, що Росія молоді нічого не винна. Їм винні і батьки, бо вони їх народили, а держава не просила їх народжувати.
Також у випуску:
Перетворення російських ракет.
Рогозін на Луні зі своїми аватарами.
Черговий провал Кримського мосту.
Джерело: 24 канал
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