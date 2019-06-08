Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 червня – Володимир Путін під час візиту президента Китаю до Росії нагадував ріелтора. Тільки замість традиційного показу ванни та кухні він показував майбутню столицю Китаю. Дід Пиня наказав розкритикувати проросійським ЗМІ серіал "Чорнобиль", ба більше, хоче перезняти американську стрічку.
Також у випуску:
Панди для Путіна.
"Страшна" зброя Росії.
Ніжний голосок Кремля.
Відеогра з оголеним Сталіним.
Путін змінює професію.
Джерело: 24 канал
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