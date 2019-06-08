20:13
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"

      Вєсті Кремля 318

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 червня – Володимир Путін під час візиту президента Китаю до Росії нагадував ріелтора. Тільки замість традиційного показу ванни та кухні він показував майбутню столицю Китаю. Дід Пиня наказав розкритикувати проросійським ЗМІ серіал "Чорнобиль", ба більше, хоче перезняти американську стрічку.

      Також у випуску:

      Панди для Путіна.

      "Страшна" зброя Росії.

      Ніжний голосок Кремля.

      Відеогра з оголеним Сталіним.

      Путін змінює професію.

      blog_ava
      Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
      сьогодні
      16925
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      сьогодні , 19:00 Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка
      Крістіна Бердинських 486
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      2188
      Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів
      сьогодні , 18:00 Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів
      Віталій Шабунін 428
      Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      сьогодні , 17:00 Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      Роман Маселко 240
      Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 16:10 Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      Світові Медіа 5786
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук