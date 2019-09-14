Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 вересня – компанія, яка належить структурам РПЦ, отримала ліцензію на виробництво і поставку вина. В Башкирії так "добре" живеться, що їх чиновникам більше нічого не залишається, окрім як співати! Щоправда, до міжнародних конкурсів там ще далеко, Євробачення, напевно, хіба що Путін врятує.

Також у випуску: Вундервафля Путіна і Трамп. Об'єднанні штати Бу***стану. Старік Кабаєв присів на стакан. Наш Дімончік гонят самогончік. Жиріновскій і кишенькова опозиція: чуть не спалив кантору. Голий вибір. І словом, і ділом. Хресний прольот. Перестрахувалися. Прийняти постриг.

Джерело: 24 канал