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      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення

      Вєсті Кремля 29

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 вересня – компанія, яка належить структурам РПЦ, отримала ліцензію на виробництво і поставку вина. В Башкирії так "добре" живеться, що їх чиновникам більше нічого не залишається, окрім як співати! Щоправда, до міжнародних конкурсів там ще далеко, Євробачення, напевно, хіба що Путін врятує.

      Також у випуску:

      Вундервафля Путіна і Трамп.

      Об'єднанні штати Бу***стану.

      Старік Кабаєв присів на стакан.

      Наш Дімончік гонят самогончік. 

      Жиріновскій і кишенькова опозиція: чуть не спалив кантору.

      Голий вибір. 

      І словом, і ділом. 

      Хресний прольот.

      Перестрахувалися.

      Прийняти постриг. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Патріарх Кирил
      Джерело: 24 канал
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