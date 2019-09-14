Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 вересня – компанія, яка належить структурам РПЦ, отримала ліцензію на виробництво і поставку вина. В Башкирії так "добре" живеться, що їх чиновникам більше нічого не залишається, окрім як співати! Щоправда, до міжнародних конкурсів там ще далеко, Євробачення, напевно, хіба що Путін врятує.
Також у випуску:
Вундервафля Путіна і Трамп.
Об'єднанні штати Бу***стану.
Старік Кабаєв присів на стакан.
Наш Дімончік гонят самогончік.
Жиріновскій і кишенькова опозиція: чуть не спалив кантору.
Голий вибір.
І словом, і ділом.
Хресний прольот.
Перестрахувалися.
Прийняти постриг.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі