Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – роботи "Сбербанка России" вже пакостять росіянам: ув'язнюють, доводять до білої гарячки і навіть до інфаркту. Здається, що навіть президенту Білорусі Лукашенкові братні обійми Кремля стали застісні.
Також у випуску:
Путін хоче попу как у Кім.
Свобода в РФ – це заборони.
Ні хвоста, ні чешуї: Путін і риболовля.
Насолили "загнівающєму западу": росіянам заборонили ввозити нові продукти.
Джерело: 24 канал
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