Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 грудня – Володимир Путін поскаржився на недостаток сну. Однак він корисутється вже провіреним спосібом, як залишатись бадьорим. Активіста "безстрокового протесту" затримали на Червоній площі з-за плаката зі смайликом.

Також у випуску: Тепле місце для принцеси Путіна. Примарна українська загроза. Битва екстрасенсів по-російськи. Росія допомагає КНДР.