20:34
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів

      Вєсті Кремля 10

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 грудня – Володимир Путін поскаржився на недостаток сну. Однак він корисутється вже провіреним спосібом, як залишатись бадьорим. Активіста "безстрокового протесту" затримали на Червоній площі з-за плаката зі смайликом.

      Також у випуску:

      Тепле місце для принцеси Путіна. 

      Примарна українська загроза.

      Битва екстрасенсів по-російськи.

      Росія допомагає КНДР.

      Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
      сьогодні
      16064
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:41 ДАБІ отримала шанс на перезавантаження
      114
      сьогодні , 19:01 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 316
      сьогодні , 17:00 Як вилікувати геморой: поради лікаря
      7445
      сьогодні , 18:30 Шостий рік війни: найважливіші перемоги української армії та волонтерів
      Віталій Дейнега 246
      сьогодні , 15:31 Обмін полоненими: три негативні наслідки для України
      Оксана Сироїд 1897
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук