Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 грудня – Володимир Путін поскаржився на недостаток сну. Однак він корисутється вже провіреним спосібом, як залишатись бадьорим. Активіста "безстрокового протесту" затримали на Червоній площі з-за плаката зі смайликом.
Також у випуску:
Тепле місце для принцеси Путіна.
Примарна українська загроза.
Битва екстрасенсів по-російськи.
Росія допомагає КНДР.
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