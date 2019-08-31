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      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі"– Володимир Путін завжди наголошує, як важливо дотримуватися закону. Та сам навіть на мотоциклі проїхатися згідно правил, у шоломі, не може. Будь-кому за таку їзду виписали би штраф, та куди простим людям до "царя". Вирішальну роль у минулому РФ відіграли корови. Поки що про це ніхто не знає, та вже скоро історію перепишуть.

      Також у випуску: 

      Путін теж любить морозиво.

      "Русский" з китайцем – брати навік.

      Робот Фєдя вивозить тульські пряники з планети.

      Багатофукнціональна "Пошта Росії".

      Памперси для російських космонавтів.

      Солдат Пельмень став генералом.

      Дивіться повне відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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