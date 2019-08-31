Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі"– Володимир Путін завжди наголошує, як важливо дотримуватися закону. Та сам навіть на мотоциклі проїхатися згідно правил, у шоломі, не може. Будь-кому за таку їзду виписали би штраф, та куди простим людям до "царя". Вирішальну роль у минулому РФ відіграли корови. Поки що про це ніхто не знає, та вже скоро історію перепишуть.

Також у випуску: Путін теж любить морозиво. "Русский" з китайцем – брати навік. Робот Фєдя вивозить тульські пряники з планети. Багатофукнціональна "Пошта Росії". Памперси для російських космонавтів. Солдат Пельмень став генералом. Дивіться повне відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 серпня 2019: