Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі"– Володимир Путін завжди наголошує, як важливо дотримуватися закону. Та сам навіть на мотоциклі проїхатися згідно правил, у шоломі, не може. Будь-кому за таку їзду виписали би штраф, та куди простим людям до "царя". Вирішальну роль у минулому РФ відіграли корови. Поки що про це ніхто не знає, та вже скоро історію перепишуть.
Також у випуску:
Путін теж любить морозиво.
"Русский" з китайцем – брати навік.
Робот Фєдя вивозить тульські пряники з планети.
Багатофукнціональна "Пошта Росії".
Памперси для російських космонавтів.
Солдат Пельмень став генералом.
Дивіться повне відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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