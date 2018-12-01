Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 грудня – Володимир Путін поповнив власний цитатник "великого царька русского", заявивши, що долар "сам йде від Росії". Днями прогнози з 70-х років почали кристалізовуватися, бо в Росії наступає ера робототехніки з віце-робото-прем'єром на чолі.
Також у випуску:
Переселення душ у політиці.
Маямський виборчий округ.
В Ростові встановили стимулюючий майданчик для антикорупційних мітингів.
Одвічні російські герої.
Джерело: 24 канал
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