У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30.12 – блискучий російський інноватор і розпилювач бюджету Дмитро Рогозін показав собаку, яка вміє дихати під водою. Очевидно, що Олексія Навального Центрвиборчком Росії не допустив до президентської гонитви через одну натхненницю з того світу.

Також у випуску: Скільки коштує один робочий день Навального – у "Цифрі дня". Останній кидок "Тополя". Instagram осиротів. Баба Яга зовнішніх справ Росії.