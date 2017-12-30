Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля 17:42, сьогодні 209 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30.12 – блискучий російський інноватор і розпилювач бюджету Дмитро Рогозін показав собаку, яка вміє дихати під водою. Очевидно, що Олексія Навального Центрвиборчком Росії не допустив до президентської гонитви через одну натхненницю з того світу.
Також у випуску:
Скільки коштує один робочий день Навального – у "Цифрі дня".
Останній кидок "Тополя".
Instagram осиротів.
Баба Яга зовнішніх справ Росії.
Джерело: 24 Канал
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