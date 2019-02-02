Вєсті Кремля. Слівкі: Спасібо дєду за (по)бєду. Корупція у РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 лютого – лише у Росії люди думають, що Холокост – це національне свято, а російські солдати ламали Берлінську стіну після війни. Тому планує популяризувати 9 травня і створити окремий канал. Росія посіла 138 місце у рейтингу боротьби з корупцією. Проте миритися з цим ніхто не хоче, тому у РФ вигадають свою методику вимірювання корупції.
Також у випуску:
Празднік Путіна.
Заповіді Росії.
Держнаркокортель.
День в музеї.
Джерело: 24 канал
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