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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко

      Вєсті Кремля 112

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 листопада – всі дивні правителі на старості тягнуться до Путіна. Як то кажуть, дураків до дурака тягне. Кажуть, що в Рашці градус пивка підвищать аж до горілки.

      Також у випуску:

      Путін та штучний інтелект проти бюрократії.

      Сором російських лікарень.

      Росія святкує перемогу над монголо-татарами.

      Сталін VS Ілон Маск.

      Любіть і катайтесь.

      Ох***ний дєдкін внук.

      Челобитная царю.

      На німецький хрест.

      "Слуга народу" Шевченко знову видав гучну заяву: цього разу про пригнічення російськомовних
      сьогодні
      8750
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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