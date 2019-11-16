Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 листопада – всі дивні правителі на старості тягнуться до Путіна. Як то кажуть, дураків до дурака тягне. Кажуть, що в Рашці градус пивка підвищать аж до горілки.

Також у випуску: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Сором російських лікарень. Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Сталін VS Ілон Маск. Любіть і катайтесь. Ох***ний дєдкін внук. Челобитная царю. На німецький хрест.