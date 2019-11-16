Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 листопада – всі дивні правителі на старості тягнуться до Путіна. Як то кажуть, дураків до дурака тягне. Кажуть, що в Рашці градус пивка підвищать аж до горілки.
Також у випуску:
Путін та штучний інтелект проти бюрократії.
Сором російських лікарень.
Росія святкує перемогу над монголо-татарами.
Сталін VS Ілон Маск.
Любіть і катайтесь.
Ох***ний дєдкін внук.
Челобитная царю.
На німецький хрест.
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