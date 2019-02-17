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      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа

      Вєсті Кремля 98

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 лютого – Володимир Путін відомий світу яксупергерой, чий погляд може вилікувати рак та СНІД. Аж тут всіх налякала навина, що він серйозно травмував палець. Очільники Кремля люблять видавати себе за благодійників та влаштовувати аукціони небаченої щедрості. Цього разу пощастило Кім чен Ину.

      Також у випуску:

      Як Путін наречену шукав.

      Російські олігархи хизується розумом.

      Латексні російські солдати.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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