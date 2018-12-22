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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін

      Вєсті Кремля 126 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 грудня – настала зима, і під новий рік в Наташі Полконської загострилися усі старі болячки. Справжню причину її поведінки розкрито – суворе дитинство. Гурту Nirvana не вистачає лідера вже 24 роки. А Путін, як ми знаємо, музикант ще той. Правда, йому вже не 20, але ретроградством зразка 1994 року з нього так і пре.

      Також у випуску:

      Путін знову зайнявся улюбленою справою – проводить прес-коференції, але вживає нецензурну лексику.

      З усмішкою на обличчі – так Володимир Путін коментував катастрофу підводного човна "Курськ". 

      Тепер російське православ'я буде в трєніках і кросівках.

       

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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