Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 грудня – настала зима, і під новий рік в Наташі Полконської загострилися усі старі болячки. Справжню причину її поведінки розкрито – суворе дитинство. Гурту Nirvana не вистачає лідера вже 24 роки. А Путін, як ми знаємо, музикант ще той. Правда, йому вже не 20, але ретроградством зразка 1994 року з нього так і пре.

Також у випуску: Путін знову зайнявся улюбленою справою – проводить прес-коференції, але вживає нецензурну лексику. З усмішкою на обличчі – так Володимир Путін коментував катастрофу підводного човна "Курськ". Тепер російське православ'я буде в трєніках і кросівках.