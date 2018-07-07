Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу

Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболуВєсті Кремля 32 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 07.06 — англійські "леви" показують небачені успіхи на Чемпіонаті світу у Росії і, тому цілком можливо, що найближчим часом Тереза Мей та Володимир Путін будуть вимушені зустрітися, незважаючи на їхні неприязні стосунки. Під час матчу Іспанія– Росія троє людей в кокошниках потрапили в камеру і одразу стали причиною для мемів.
Також у випуску:
Пенсійні "експерти" глави РФ.
Футбольні таланти Володимира Путіна.
Молитви міністра культури РФ Мединського.
Футбольне шоу Трумена.
Джерело: 24 канал
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