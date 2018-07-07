Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 07.06 — англійські "леви" показують небачені успіхи на Чемпіонаті світу у Росії і, тому цілком можливо, що найближчим часом Тереза Мей та Володимир Путін будуть вимушені зустрітися, незважаючи на їхні неприязні стосунки. Під час матчу Іспанія– Росія троє людей в кокошниках потрапили в камеру і одразу стали причиною для мемів.

Також у випуску: Пенсійні "експерти" глави РФ. Футбольні таланти Володимира Путіна. Молитви міністра культури РФ Мединського. Футбольне шоу Трумена.