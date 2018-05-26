Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26.05 — два дні тому мер Єкатеринбурга самовільно покинув пост, після того, як у Свердловській області відмінили прямі вибори міського голови, ніхто і сльози не пролив, адже звикли до таких, як в Новосибірську. Єгипетські готелі відмовляються приймати російських туристів, бо якщо руссотуристо мало "облико морале", то хіба у фільмі.

Також у випуску: Марсіанська епопея Рогозіна. У всьому винен Льошка Навальний. Найрадісніші свята для росіян – це День побєди та інавгурація Путіна. Наталія Поклонська розпочала мистецьку війну.