Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26.05 — два дні тому мер Єкатеринбурга самовільно покинув пост, після того, як у Свердловській області відмінили прямі вибори міського голови, ніхто і сльози не пролив, адже звикли до таких, як в Новосибірську. Єгипетські готелі відмовляються приймати російських туристів, бо якщо руссотуристо мало "облико морале", то хіба у фільмі.
Також у випуску:
Марсіанська епопея Рогозіна.
У всьому винен Льошка Навальний.
Найрадісніші свята для росіян – це День побєди та інавгурація Путіна.
Наталія Поклонська розпочала мистецьку війну.
Джерело: 24 Канал
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