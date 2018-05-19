Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа "Побєдобєсія"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19.05 — під час відкриття Кримського мосту в анексованому Криму Путін сів за КАМАЗ. "Досягнення" президента РФ транслювали на всіх федеральних телеканалах. Цьогорічний день "Побєдобєсія" у Росії з легкістю міг би підірвати свідомість здорової людини. І нездорової теж.

Також у випуску: Скільки росіян подивилися інавгурацію Володимира Путіна – у "Цифрі дня". Ручний вовк Володимира Путіна. Знайшлася пенсіонерка, яка спровокувала Медведєва. Ворогом №1 російської "побєди" став інший російський юнак – хлопчик Даніла з Красноярська. Росгвардія, яка не піднялася із дна.