Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24.03 – Путін без жодних зусиль виграв вибори імені себе. Нікого не соромлячись і під прицілом камер члени ЦВК вкидали товсті пачки бюлетенів – коли хотіли і як хотіли. Патріарх московський Кіріл поспішає до грішників не рятувати, а карати.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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