Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24.03 – Путін без жодних зусиль виграв вибори імені себе. Нікого не соромлячись і під прицілом камер члени ЦВК вкидали товсті пачки бюлетенів – коли хотіли і як хотіли. Патріарх московський Кіріл поспішає до грішників не рятувати, а карати.

Також у випуску: Олексій Кондрашов коментує президентські вибори у Росії. Сакральне значення жестів. До Сергія Лаврова прилетіли помічники. Російський Кевін Спейсі.