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Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна

Вєсті Кремля 209 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24.03 – Путін без жодних зусиль виграв вибори імені себе. Нікого не соромлячись і під прицілом камер члени ЦВК вкидали товсті пачки бюлетенів – коли хотіли і як хотіли. Патріарх московський Кіріл поспішає до грішників не рятувати, а карати.

Також у випуску:

Олексій Кондрашов коментує президентські вибори у Росії.

Сакральне значення жестів.

До Сергія Лаврова прилетіли помічники.

Російський Кевін Спейсі.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Новини Росії РПЦ
Джерело: 24 Канал
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