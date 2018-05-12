Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12.05 — більш нудного видовища, ніж інавгурація Путіна годі шукати, але були й цікаві моменти, як Володимир Путін вчетверте заліз на кремлівський престол. 7 травня із пера Путіна вийшов новий указ про плани на шестирічку та про те, якою буде держава до 2024 року.

Також у виписку: Пабєда з дитинства. Панібратство Путіна та Мутка. "Євробачення" без Самойлової. Месник: війна недолугого.