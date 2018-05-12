Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12.05 — більш нудного видовища, ніж інавгурація Путіна годі шукати, але були й цікаві моменти, як Володимир Путін вчетверте заліз на кремлівський престол. 7 травня із пера Путіна вийшов новий указ про плани на шестирічку та про те, якою буде держава до 2024 року.
Також у виписку:
Пабєда з дитинства.
Панібратство Путіна та Мутка.
"Євробачення" без Самойлової.
Месник: війна недолугого.
Джерело: 24 канал
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