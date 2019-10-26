Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Луашенко сходить з розуму
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 жовтня – росіяни найбільше люблять реаліті-шоу, тому телеканал "Спас" вирішив, що вони мають пожити у монастирі. Такий собі церковний "Дом-2 ". Володимир Путін пропонує об'єднати Росію та Білорусію. А Олександр Лукашенко ніби й не проти. Він й іншу дурню може запропонувати.
Також у випуску:
Кримінальний рекорд Кадирова.
Як Путін рятує африканців.
Як в Росії попускають Марю Захарову.
РПЦ проти Геловіну.
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