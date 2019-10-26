Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Луашенко сходить з розуму

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 жовтня – росіяни найбільше люблять реаліті-шоу, тому телеканал "Спас" вирішив, що вони мають пожити у монастирі. Такий собі церковний "Дом-2 ". Володимир Путін пропонує об'єднати Росію та Білорусію. А Олександр Лукашенко ніби й не проти. Він й іншу дурню може запропонувати.

Також у випуску: Кримінальний рекорд Кадирова. Як Путін рятує африканців. Як в Росії попускають Марю Захарову. РПЦ проти Геловіну.