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      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Луашенко сходить з розуму

      Вєсті Кремля 196

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 жовтня – росіяни найбільше люблять реаліті-шоу, тому телеканал "Спас" вирішив, що вони мають пожити у монастирі. Такий собі церковний "Дом-2 ". Володимир Путін пропонує об'єднати Росію та Білорусію. А Олександр Лукашенко ніби й не проти. Він й іншу дурню може запропонувати.

      Також у випуску:

      Кримінальний рекорд Кадирова.

      Як Путін рятує африканців.

      Як в Росії попускають Марю Захарову.

      РПЦ проти Геловіну.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Олександр Лукашенко
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