Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 лютого – в Росії став популярним доволі дивний сувенір – статуетка каплиці СВ. Параскеви з горілкою всередині. У телеканалу "Росія 24" підгоріло, там звинуватили українських розробників 4A Games комп'ютерної гри Metro Exodus в русофобії і "увлєчєнії майданнимі реаліямі".
Також у випуску:
Макаревич та ідіоти.
Путін вчить рахувати.
Навальний нажив ще одного ворога на Кавказі.
Особливі запахи російського плацкарту.
Красноярськ прикрасили неживими ялинками.
Нові віяння в російській медицині.
Джерело: 24 канал
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