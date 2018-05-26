Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26.05 — з Наталі Поклонської прокурор був такий собі і депутат ніякий, вона більше цікавиться скульптурою і музикою, а от з образотворчим мистецтвом щось не склалося. Поки мільйони жінок проливали гіркі сльози біля екранів слідкуючи за тим, як на одного принца-холостяка на планеті Земля поменшало, росіян потрясла зовсім інша новина.

Також у випуску: У всьому винен Льошка Навальний. Марсіанська епопея Рогозіна. Звичка Володимира Путіна. Навіщо старатись для людей, якщо щасливих росіян можна намалювати. Російські нардепи мають свої методи виховання дітей. Якби історія про Ноя відбувалась у російській Пензі, на цьому моменті точно і закінчилось би людство.