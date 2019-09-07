Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – Путін запропонував Трампу зброю, а той відмовився. Проте гроші Росії все ж треба, тому Пиня може віддати йому Петропавловськ-Камчатський. Абе Сіндзо отримає Курили, Меркель – Калінінград, а Сі Цзіньпінь – Сибір. Росіяни не хочуть ходити до церкви та приносити Кірілу гроші. Тому він вирішив стати сучасним і започаткувати церковний флешмоб.

Також у випуску: Дружба Лукашенка і Маска. Пісня для Путіна. Поклонську кинули. Російський прорив.

Джерело: 24 канал