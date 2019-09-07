Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – Путін запропонував Трампу зброю, а той відмовився. Проте гроші Росії все ж треба, тому Пиня може віддати йому Петропавловськ-Камчатський. Абе Сіндзо отримає Курили, Меркель – Калінінград, а Сі Цзіньпінь – Сибір. Росіяни не хочуть ходити до церкви та приносити Кірілу гроші. Тому він вирішив стати сучасним і започаткувати церковний флешмоб.
Також у випуску:
Дружба Лукашенка і Маска.
Пісня для Путіна.
Поклонську кинули.
Російський прорив.
Джерело: 24 канал
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