Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 червня – РФ втомилася від постійних невдач у космонавтиці, тому для польотів на Марс замість ракет використовуватиме батути. Президент Туркменістану подарував Путіну та Медведєву милий подарунок – цуценя алабая. Відтепер вони постійно перебувають під контролем собак, які за одним покликом справжнього хазяїна можуть зжерти обох головних осіб РФ.

Також у випуску: Гундяй будує по 8 храмів за добу. Тіматі створює колекції одягу для армії РФ. Гроші – не проблема.

Джерело: 24 канал