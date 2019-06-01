Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 червня – РФ втомилася від постійних невдач у космонавтиці, тому для польотів на Марс замість ракет використовуватиме батути. Президент Туркменістану подарував Путіну та Медведєву милий подарунок – цуценя алабая. Відтепер вони постійно перебувають під контролем собак, які за одним покликом справжнього хазяїна можуть зжерти обох головних осіб РФ.
Також у випуску:
Гундяй будує по 8 храмів за добу.
Тіматі створює колекції одягу для армії РФ.
Гроші – не проблема.
Джерело: 24 канал
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