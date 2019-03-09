Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 березня – в центрі Махачкали святково відкрили смітники. Громадяни так раділиЮ що робили селфі біля баків. Спікер Ради РФ Матвієнко запропонувла вимірювати щастя росіян від ухвалених законів. Але те, що продукує влада, росіяни вже не можуть вже сприймати без горілчаного допінгу.

Також у випуску: Атвєточка Ілону Маску від Рогозіна. Скільки росіян сваряться матом. "Готовь мыло": Чєчєріна неадекватно нагнала на Цукерберга. Російський Оскар. Тримається огірочком: Медвєдєв привітав жінок з 8 березня.