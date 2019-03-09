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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни

      Вєсті Кремля 19

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 березня – в центрі Махачкали святково відкрили смітники. Громадяни так раділиЮ що робили селфі біля баків. Спікер Ради РФ Матвієнко запропонувла вимірювати щастя росіян від ухвалених законів. Але те, що продукує влада, росіяни вже не можуть вже сприймати без горілчаного допінгу.

      Також у випуску:

      Атвєточка Ілону Маску від Рогозіна.

      Скільки росіян сваряться матом.

      "Готовь мыло": Чєчєріна неадекватно нагнала на Цукерберга.

      Російський Оскар.

      Тримається огірочком: Медвєдєв привітав жінок з 8 березня.

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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