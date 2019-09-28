Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – відома екоактивістка Грета Тунберг заявила, що планета перебуває на початку масового вимирання, а люди, які можуть розв'язати цю проблему, нічого не роблять. У свою чергу Трамп не придумав нічого кращого за тролінг Грети, бо для нього це все лише гра. Путін побував на військових навчаннях, але там зір його знову підвів.

Також у випуску: Путіленд. Зеленій карті – червоне світло. Вакцина проти русофобії. Паскудник Томас. Біле жахіття Арктики. Взялись за маму. Речниця з Playboy.

Джерело: 24 канал