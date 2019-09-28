Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – відома екоактивістка Грета Тунберг заявила, що планета перебуває на початку масового вимирання, а люди, які можуть розв'язати цю проблему, нічого не роблять. У свою чергу Трамп не придумав нічого кращого за тролінг Грети, бо для нього це все лише гра. Путін побував на військових навчаннях, але там зір його знову підвів.
Також у випуску:
Путіленд.
Зеленій карті – червоне світло.
Вакцина проти русофобії.
Паскудник Томас.
Біле жахіття Арктики.
Взялись за маму.
Речниця з Playboy.
Джерело: 24 канал
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