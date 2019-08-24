Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 серпня – Рамзан Кадиров – людина, яка змусила вибачитися всіх і кожного. Тепер він і сам почав вибачатися. Рівень радіації у Росії просто вражає, натомість влада за старою схемою приховує справжній стан речей. Тож росіянам залишається пити йод і чекати новий фільм від НВО.

Також у випуску: Захарова "мітить" у крісло Кадирова. Всі кінці у космос. Поклонська пішла у рознос. Підкорення космосу по-російськи. Картонний мер. Російський катафалк. Єпархія з надзвичайних ситуацій.

Джерело: 24 канал