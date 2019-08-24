Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 серпня – Рамзан Кадиров – людина, яка змусила вибачитися всіх і кожного. Тепер він і сам почав вибачатися. Рівень радіації у Росії просто вражає, натомість влада за старою схемою приховує справжній стан речей. Тож росіянам залишається пити йод і чекати новий фільм від НВО.
Також у випуску:
Захарова "мітить" у крісло Кадирова.
Всі кінці у космос.
Поклонська пішла у рознос.
Підкорення космосу по-російськи.
Картонний мер.
Російський катафалк.
Єпархія з надзвичайних ситуацій.
Джерело: 24 канал
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