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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії

      Вєсті Кремля 109

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 серпня – Рамзан Кадиров – людина, яка змусила вибачитися всіх і кожного. Тепер він і сам почав вибачатися. Рівень радіації у Росії просто вражає, натомість влада за старою схемою приховує справжній стан речей. Тож росіянам залишається пити йод і чекати новий фільм від НВО.

      Також у випуску:

      Захарова "мітить" у крісло Кадирова.

      Всі кінці у космос.

      Поклонська пішла у рознос.

      Підкорення космосу по-російськи.

      Картонний мер.

      Російський катафалк.

      Єпархія з надзвичайних ситуацій.

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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