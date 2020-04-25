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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля. Слівкі: Загадковий светр Путіна. Футболки для російських лікарів

      Вєсті Кремля -

      У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 квітня 2020 – Путін привітав росіян з Великоднем. Однак зробив це у загадковому светрику. Як виявилось, це брендований одяг від Lora Piana, який коштує більше, ніж 1000 доларів. Росія – щедра душа. Допомагають усім у боротьбі з COVID-19, тільки не власним медикам. Для них місцевий телеканал подарував лише футболку з власним логотипом.

      Також у випуску:

      Короночка на орбіті.

      Хрестик або труси.

      Кровоспускання Кадирова.

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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