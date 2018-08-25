19:48
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вєсті Кремля. Слівкі. Замордоване поросятко. "Роскосмос" нижче плінтуса

Вєсті Кремля 44 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25.08 — Володимир Петров, депутат, вирішив перевірити, чи проживе поросятко на мінімальну зарплату і замордував нещасну тваринку дієтами. БРП-1, новітня розробка, робот з дивовижним інтелектом. Адже під час спілкування з Рогозіним чесно сказав: "Рогозін проходіт мімо".

Також у випуску:

Росія відмовилась підписувати меморандум про заборону "роботів-убивць".

Шкільна форма для вчителів, пілотка – обов'язково.

РПЦ відвідала Новосибірськ – усім статуям прикрили причинні місця, Венера Мілоська шоковано очікує візиту делегації до Лувру.

Монополія Путіна на туалетний папір.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
сьогодні, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Чому чесна суддя Гольник не має підтримки, або Яка Санта-Барбара відбувається в суді Полтави
сьогодні, 18:00 Чому чесна суддя Гольник не має підтримки, або Яка Санта-Барбара відбувається в суді Полтави
Роман Маселко
Главные проблемы контрольной власти в Украине
сьогодні, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
сьогодні, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук