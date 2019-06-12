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      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна

      Вєсті Кремля 35 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 червня – Навального часто затримують на мітингах в РФ, і цьому є логічне пояснення – він супергерой – Людина-Автозак. У Новосибірську відзначили 140-річчя від дня народження Сталіна з дитячими фігурками, фотозоною, танцями і навіть з битвою ді-джеїв.

      Також у випуску:

      Останній залп "Аврори" і Huawei.

      Звільнення з-під варти журналіста Голунова і слабкі ланки Путіна.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Олексій Навальний Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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