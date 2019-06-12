Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 червня – Навального часто затримують на мітингах в РФ, і цьому є логічне пояснення – він супергерой – Людина-Автозак. У Новосибірську відзначили 140-річчя від дня народження Сталіна з дитячими фігурками, фотозоною, танцями і навіть з битвою ді-джеїв.
Також у випуску:
Останній залп "Аврори" і Huawei.
Звільнення з-під варти журналіста Голунова і слабкі ланки Путіна.
Джерело: 24 канал
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