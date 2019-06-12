Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 червня – Навального часто затримують на мітингах в РФ, і цьому є логічне пояснення – він супергерой – Людина-Автозак. У Новосибірську відзначили 140-річчя від дня народження Сталіна з дитячими фігурками, фотозоною, танцями і навіть з битвою ді-джеїв.

Також у випуску: Останній залп "Аврори" і Huawei. Звільнення з-під варти журналіста Голунова і слабкі ланки Путіна.

Джерело: 24 канал