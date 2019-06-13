Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 червня – влада РФ зі шкіри пнеться, аби довести, що історія їхньої країни дуже древня. Ставить пам'ятники київським князям, хоч на місці Москви у часи Володимира Великого жаби квакали. А тепер Путін заявив, що у парламенті і досі сидять дяки. Медведєв днями завів сторінку у Twitter, аж тут стало зрозуміло – з Дімою щось не те.

Також у випуску: Нанотехнології у Росії.

Джерело: 24 канал