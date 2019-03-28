22:32
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна

      Вєсті Кремля 208

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28 березня – якщо у Франції, Швейцарії чи Японії люди можуть вважатися старими заледве у 76 років, то росіяни – вже у 59. Тамтешні чоловіки виходять на пенсію у 65, та доживають до цього віку лише у 36 з 83 регіонів. Росія подарувала Киргизстану 30 мільйонів доларів. Єдине пояснення такої небаченої щедрості – в азійську країну поїхав не справжній Путін.

      Також у випуску: 

      Нова розробка російських конструкторів – літаючий непотріб.

      blog_ava
      Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
      сьогодні
      2907
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Система наносить удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      сьогодні , 22:00 Система наносить удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 815
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      сьогодні , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1136
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      сьогодні , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 447
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      сьогодні , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1156
      "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      сьогодні , 19:00 "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      Наталя Ромашова 284
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук