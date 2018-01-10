Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.01 – за даними останніх досліджень – найбільше росіян помирає у січні під час святкувань. І ця гіпотеза має право на існування, адже зважаючи на останні новини, якщо росіянин хоче випити – зупинити його фактично неможливо. У середу, 10 січня, в російській Держдумі без документів залишили парламентських дідусів.

Також у випуску: Чергова "перемога" Кремля. Росія визначилася із зовнішніми "ворогами".