Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 липня – Бенксі може отримати конкурента зі Сходу, адже патріарх Кіріл не гірші перформенси влаштовує з переодяганнями, фаєр-шоу та ефектними приїздами на лакшері яхтах. У Польщі на урочистості щодо Другої великої війни не покликали Путіна. Тут нічого дивного, бо приїзд Путіна може закінчитися черговим поділом Польщі чи віджимом якогось Ольштину.
Також у випуску:
У Росії запустили свою "пилу", в якій, на відміну від кіношної, ллється цілком реальна кров.
Навальний насолоджується черговим перебуванням у СІЗО.
Джерело: 24 канал
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