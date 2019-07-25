Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 липня – Бенксі може отримати конкурента зі Сходу, адже патріарх Кіріл не гірші перформенси влаштовує з переодяганнями, фаєр-шоу та ефектними приїздами на лакшері яхтах. У Польщі на урочистості щодо Другої великої війни не покликали Путіна. Тут нічого дивного, бо приїзд Путіна може закінчитися черговим поділом Польщі чи віджимом якогось Ольштину.

Також у випуску: У Росії запустили свою "пилу", в якій, на відміну від кіношної, ллється цілком реальна кров. Навальний насолоджується черговим перебуванням у СІЗО.

Джерело: 24 канал