Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля 22:07, 18 січня 499 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18.01 – Путін зробив те, що від нього ніхто не очікуав. Після 17 років узурпації влади, знаючи, що наступний його термін у кишені, почав ділитися із ближніми своїми. На 3 поверсі Уральського економічного університету завершили ремонт проректорського туалету. Стіни прикрасили мармуровими плитами, стелі – ліпниною "під золото".
Також у випуску:
Водохреща по-російськи.
"Не душевні" пісні The Cranberries.
Джерело: 24 Канал
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