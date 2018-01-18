Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18.01 – Путін зробив те, що від нього ніхто не очікуав. Після 17 років узурпації влади, знаючи, що наступний його термін у кишені, почав ділитися із ближніми своїми. На 3 поверсі Уральського економічного університету завершили ремонт проректорського туалету. Стіни прикрасили мармуровими плитами, стелі – ліпниною "під золото".

Також у випуску: Водохреща по-російськи. "Не душевні" пісні The Cranberries.