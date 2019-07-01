Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 липня – Дональд Трамп став першим серед президентів США, який ступив на землі Північної Кореї. На саміті G20 Трюдо сів на місце Путіна. Коли у нього запитали навіщо він це зробив, то Джастін відповів: "Мені сказали, якщо пише "Російська Федерація", значить це місце пусте".
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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