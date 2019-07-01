Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 липня – Дональд Трамп став першим серед президентів США, який ступив на землі Північної Кореї. На саміті G20 Трюдо сів на місце Путіна. Коли у нього запитали навіщо він це зробив, то Джастін відповів: "Мені сказали, якщо пише "Російська Федерація", значить це місце пусте".

Також у випуску: Росіяни на надто засмутилися через рішення Ніно Катамдзе.

Джерело: 24 канал