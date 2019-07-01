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      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна

      Вєсті Кремля 151 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 липня – Дональд Трамп став першим серед президентів США, який ступив на землі Північної Кореї. На саміті G20 Трюдо сів на місце Путіна. Коли у нього запитали навіщо він це зробив, то Джастін відповів: "Мені сказали, якщо пише "Російська Федерація", значить це місце пусте".

      Також у випуску:

      Росіяни на надто засмутилися через рішення Ніно Катамдзе.

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      Теги: Вєсті Кремля Дональд Трамп Джастін Трюдо
      Джерело: 24 канал
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