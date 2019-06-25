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      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи

      Вєсті Кремля 146 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 червня – у Росії вирішили відповісти флешмобом на протести Грузії. Люди з рашки виливають грузиньску воду Вorjomi в унітаз. Щоправда, вони забули, що таким чином збільшують на неї попит. Освіта на Росії, швидше, мінус, аніж плюс. А всі мінуси Кремль виправляє. До 2024 року там планують скоротити на чверть кількість бюджетних місць.

      Також у випуску:

      Космонавтика по-русскі.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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