Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 червня – у Росії вирішили відповісти флешмобом на протести Грузії. Люди з рашки виливають грузиньску воду Вorjomi в унітаз. Щоправда, вони забули, що таким чином збільшують на неї попит. Освіта на Росії, швидше, мінус, аніж плюс. А всі мінуси Кремль виправляє. До 2024 року там планують скоротити на чверть кількість бюджетних місць.

Також у випуску: Космонавтика по-русскі.

Джерело: 24 канал