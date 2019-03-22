Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22 березня – Міністерство праці розробить рекомендації для губернаторів по підпорядкуванню підлеглих не за допомогою грошей, а через грамоти, привітання, звання та медалі. В Росії вирішили об'єднати художню виставку та церкву, аби збільшити відвідуваність у культурних установах.
Також у випуску:
Російських депутатів хтось покусав.
Джерело: 24 канал
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