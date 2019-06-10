Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 червня – Кім Чен Ин приміряє на собі образ головного лиходія планети Земля – він наказав підозрюваного в державному перевороті генерала кинули до акваріуму з піраньями. Володимир Путін стабільно обіцяє підняти російську економіку та переосмислити долар, далі – переосмислить бензин, а може й їжу.
Також у випуску:
Дя чого Казахстану новий президент.
Джерело: 24 канал
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