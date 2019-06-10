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      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар

      Вєсті Кремля 254 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 червня – Кім Чен Ин приміряє на собі образ головного лиходія планети Земля – він наказав підозрюваного в державному перевороті генерала кинули до акваріуму з піраньями. Володимир Путін стабільно обіцяє підняти російську економіку та переосмислити долар, далі – переосмислить бензин, а може й їжу.

      Також у випуску:

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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