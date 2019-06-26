Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 червня – головний шпигун світу Путін вже контролює повітря на "Айстах", землю на ведмедях, а тепер і підводні світи. Добрий цар Путін для своєї вигоди врятував полонених білуг і косаток з "китової в'язниці". У Кремлі вирішили. що сиріт вчитимуть на слідчих. Це як "сирий матеріал", бо із дитини в такому віці можна виліпити кого завгодно.

Також у випуску: Російський закон – всім законам закон. Пєскова не повірив у статистику, що кожен десятий росіянин зіштовхується із тортурами з боку силових структур.

Джерело: 24 канал