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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам

      Вєсті Кремля 54

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 червня – головний шпигун світу Путін вже контролює повітря на "Айстах", землю на ведмедях, а тепер і підводні світи. Добрий цар Путін для своєї вигоди врятував полонених білуг і косаток з "китової в'язниці". У Кремлі вирішили. що сиріт вчитимуть на слідчих. Це як "сирий матеріал", бо із дитини в такому віці можна виліпити кого завгодно.

      Також у випуску:

      Російський закон – всім законам закон.

      Пєскова не повірив у статистику, що кожен десятий росіянин зіштовхується із тортурами з боку силових структур.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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