Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 березня – Путін мріє ввести Росію у п'ятірку найбільших економік світу. Здійснити це бажання доволі просто: потрібно лише відмінити в країні усі вихідні дні. За словами депутата РФ Набієва, пенсії розміром у 8 тисяч рублів в Росії отримують тільки "дармоїди". Олексій Навальний вирішив одразу ж знайти пенсіонера, який влаштовує владу.

Також у випуску: Ідеальні пенсіонери у РФ. Чому російські чиновники беруть хабарі. Жиріновський перейменовує Крим. Підставити щоку по-російськи. Жінкам – квіти, дітям – автомати.