Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 березня – Путін мріє ввести Росію у п'ятірку найбільших економік світу. Здійснити це бажання доволі просто: потрібно лише відмінити в країні усі вихідні дні. За словами депутата РФ Набієва, пенсії розміром у 8 тисяч рублів в Росії отримують тільки "дармоїди". Олексій Навальний вирішив одразу ж знайти пенсіонера, який влаштовує владу.
Також у випуску:
Ідеальні пенсіонери у РФ.
Чому російські чиновники беруть хабарі.
Жиріновський перейменовує Крим.
Підставити щоку по-російськи.
Жінкам – квіти, дітям – автомати.
Джерело: 24 канал
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