Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 квітня – у всесвітній день космонавтики Рогозін вирішив здолати карму невдач і неприємностей для "Роскосмоса". Тож, він піднапрягся і вигадав подарунок Гагаріну, а заодно й іншим росіянам. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв обожнює спати. Але це він робить лише на спортивних матчах.
Також у випуску:
Нова "потужна" зброя російської армії.
Фантазери Мілонов та Мізуліна.
Путін – "добра душа".
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі