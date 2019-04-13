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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва

      Вєсті Кремля 96

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 квітня – у всесвітній день космонавтики Рогозін вирішив здолати карму невдач і неприємностей для "Роскосмоса". Тож, він піднапрягся і вигадав подарунок Гагаріну, а заодно й іншим росіянам. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв обожнює спати. Але це він робить лише на спортивних матчах.

      Також у випуску:

      Нова "потужна" зброя російської армії.

      Фантазери Мілонов та Мізуліна. 

      Путін – "добра душа".

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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