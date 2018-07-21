Вєсті Крємля. Слівкі. Дядю Вову замочило. Пунктуальність царя
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21.07 — у Росії закінчився Чемпіонат світу з футболу і було б дуже дивно, якби фінал і церемонія нагородження минули без скандалів та казусів. РФ знову показала світу свою суть і не лише свою, а й свого президента. Всі світові лідери знають, що Путін любить запізнюватися, але знайшовся той, хто успішно кинув йому виклик.
Також у випуску:
Чи рухнули у туристів міфи про росіян – деталі у цифрах.
Взаємна любов Путіна і Трампа.
ОТТО проти російських пенсіонерів.
Обелікс проти легіону приставів.
Джерело: 24 канал
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