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Вєсті Крємля. Слівкі. Дядю Вову замочило. Пунктуальність царя

Вєсті Кремля 152 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21.07 — у Росії закінчився Чемпіонат світу з футболу і було б дуже дивно, якби фінал і церемонія нагородження минули без скандалів та казусів. РФ знову показала світу свою суть і не лише свою, а й свого президента. Всі світові лідери знають, що Путін любить запізнюватися, але знайшовся той, хто успішно кинув йому виклик.

Також у випуску:

Чи рухнули у туристів міфи про росіян – деталі у цифрах.

Взаємна любов Путіна і Трампа.

ОТТО проти російських пенсіонерів.

Обелікс проти легіону приставів.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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