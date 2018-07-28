Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28.07 — про міст на Сахалін усі успішно забули, бо про який міст може бути мова, якщо у "П'ятьорочці" майже кожного дня викидають протерміновані продукти. На хвилі до вершин виринула вона – прокурор, прибіщиця із Криму – Наталія Поклонська. Замість моделей, росіян захопила за її версією її "миловидна зовнішність".

Також у випуску: Найтепліші відносини Путіна і Трампа. Скільки росіян хочуть активізації стосунків із американцями, після Гельсінського саміту. Скільки росіян впевнені в тому, що недоживуть до пенсії.