Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14.07 — Путін посилено готувався до зустрічі з Трампом і відвідав Валаам, де добряче "набрався" поганської магії. Хорвати повернули росіянам любов до Великої Британії. Для цього тільки й треба було, що сказати: "Слава Україні!"

Також у випуску: "Міровоє правітєльство" – нова релігія двох третин росіян. Домагой і Васілій – царсько-князівська дуель. Рекорд "Прогреса" чи прогрес рекорда? Прозріння Дерипаски: "Какая гадасть ета ваша Рибка".