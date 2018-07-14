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Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди

Вєсті Кремля 42 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14.07 — Путін посилено готувався до зустрічі з Трампом і відвідав Валаам, де добряче "набрався" поганської магії. Хорвати повернули росіянам любов до Великої Британії. Для цього тільки й треба було, що сказати: "Слава Україні!"

Також у випуску:

"Міровоє правітєльство" – нова релігія двох третин росіян.

Домагой і Васілій – царсько-князівська дуель.

Рекорд "Прогреса" чи прогрес рекорда? 

Прозріння Дерипаски: "Какая гадасть ета ваша Рибка".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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