Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 07.06 – росіяни під час матчу з іспанцями почали переживати, де зник їхний президент Володимир Путін. Проте той не змусив довго хвилюватися і незабаром з'явився. Останнім часом росіянам не щастить у космічних відкриттях, і щоб вони не робили у не виходить, але незабаром все зміниться.

Також у випуску: "Королівський спецназ" їде на зустріч з главою РФ. Путіна запрошують на футбол. "Наташі" на Чемпіонаті світу з футболу – 2018. Врожай з патріотичними мотивами.