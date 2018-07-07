Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ

Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФВєсті Кремля 97 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 07.06 – росіяни під час матчу з іспанцями почали переживати, де зник їхний президент Володимир Путін. Проте той не змусив довго хвилюватися і незабаром з'явився. Останнім часом росіянам не щастить у космічних відкриттях, і щоб вони не робили у не виходить, але незабаром все зміниться.
Також у випуску:
"Королівський спецназ" їде на зустріч з главою РФ.
Путіна запрошують на футбол.
"Наташі" на Чемпіонаті світу з футболу – 2018.
Врожай з патріотичними мотивами.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі