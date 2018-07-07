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Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
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Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ

Вєсті Кремля 97 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 07.06 – росіяни під час матчу з іспанцями почали переживати, де зник їхний президент Володимир Путін. Проте той не змусив довго хвилюватися і незабаром з'явився. Останнім часом росіянам не щастить у космічних відкриттях, і щоб вони не робили у не виходить, але незабаром все зміниться.

Також у випуску:

"Королівський спецназ" їде на зустріч з главою РФ.

Путіна запрошують на футбол.

"Наташі" на Чемпіонаті світу з футболу – 2018.

Врожай з патріотичними мотивами.

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Ілон Маск Космос
Джерело: 24 канал
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