Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 червня – колись у виборчих списках побачили трьох Кононенків. Виходить, що Рада – це як секретна лабораторія зі знищення України. Але якщо ВР штампуватиме Кононенків, то вона швидко збанкрутує. Маловідома партія "Патріот", яку очолює прокурор Микола Голомша запросила до себе Іво Бобула. Певно у партії повірили, що співак допоможе пройти у парламент.

Також у випуску: Можливо, кандидат від "Слуги народу" Пекар помилки зробив випадково, бо це просто закарпатська говірка. Наше дно немає дна, або Як редактор порталу "Страна. UA" Ігор Гужва викарапкався із ситуації.

Джерело: 24 канал