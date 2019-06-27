Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 червня – колись у виборчих списках побачили трьох Кононенків. Виходить, що Рада – це як секретна лабораторія зі знищення України. Але якщо ВР штампуватиме Кононенків, то вона швидко збанкрутує. Маловідома партія "Патріот", яку очолює прокурор Микола Голомша запросила до себе Іво Бобула. Певно у партії повірили, що співак допоможе пройти у парламент.
Також у випуску:
Можливо, кандидат від "Слуги народу" Пекар помилки зробив випадково, бо це просто закарпатська говірка.
Наше дно немає дна, або Як редактор порталу "Страна. UA" Ігор Гужва викарапкався із ситуації.
Джерело: 24 канал
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