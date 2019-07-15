Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 липня – всі вже звикли думати, що "Опоплатформа" – це рупор Кремля в Україні. Та представники "За життя" вирішили порвати стереотипи на шматки й заявили, що не проти бачтити в своїй силі Ангелу Меркель. Парубій пообіцяв, що вже скоро нардепи голосуватимуть за відбитками пальців. Та навіть це не зупинить тих, хто любить покнопкодавити.

Також у випуску: Колесніков наслідує Зеленського. Хто стоїть за нападом на "112 Україна".

Джерело: 24 канал