Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 липня – Гройсман, який так і не пристав до жодної з політсил, останні роки йшов хіба на підвищення. З приходом до влади ще молодшої генерації, вважали що кар'єра Борисовича піде на спад, але насправді він тільки причаївся, аби згодом тріумфально досягнути вершини. Винник підтримав "аграрну партію" Поплавського, і тепер вони розпочинають спільний тур.
Також у випуску:
На старт! Увага! Гречка!
Скільки українців вважають, що треба переписати Конституцію.
Джерело: 24 канал
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