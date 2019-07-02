Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 липня – Гройсман, який так і не пристав до жодної з політсил, останні роки йшов хіба на підвищення. З приходом до влади ще молодшої генерації, вважали що кар'єра Борисовича піде на спад, але насправді він тільки причаївся, аби згодом тріумфально досягнути вершини. Винник підтримав "аграрну партію" Поплавського, і тепер вони розпочинають спільний тур.

Також у випуску: На старт! Увага! Гречка! Скільки українців вважають, що треба переписати Конституцію.

Джерело: 24 канал