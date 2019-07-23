Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 липня – Зеленський розглядає Рябошапку на посаду генерального прокурора України. Але для цього є одна дуже складна перепона. Українська Феміда примудряється блискавично пробивати дно. Як хтось не вірить – екс-регіонал Олександр Єфремов не дасть збрехати
Також у випуску:
Яку суму фінансування отримують партії, які подолали 2-відсотковий бар'єр на виборах у Раду.
Не дуже нові ідеї Вакарчука.
Джерело: 24 канал
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